Logiciel de recrutement pour la diversité - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Réinventer le CV pour voir une génération de talents comme jamais auparavant Le paysage du recrutement en début de carrière évolue rapidement, les entreprises recherchant des méthodes innovantes pour attirer et comprendre le vivier de talents de la génération Z. Les CV traditionnels ne parviennent souvent pas à capturer la véritable essence d'un candidat, ce qui entraîne une inadéquation entre les compétences et la culture d'entreprise, encore exacerbée par le volume de candidatures et la nécessité d'une main-d'œuvre diversifiée. Il est également de plus en plus difficile pour les entreprises de se démarquer auprès des candidats, c'est là que nous intervenons. Présentation de Vizzy Vizzy est une plateforme technologique de pointe en matière de recrutement de talents qui révolutionne le processus d'embauche en début de carrière. Contrairement aux méthodes conventionnelles, Vizzy propose des processus de candidature remarquables et fournit un résumé professionnel dynamique, offrant une vue à 360 degrés du potentiel d'un candidat au-delà du CV conventionnel. Notre technologie est conçue pour s'aligner sur l'évolution vers un recrutement plus holistique et les attentes de la génération Z en matière de processus de recrutement engageants et axés sur le numérique. Comment ça marche Vizzy aide les entreprises à mettre en place des processus de candidature alignés sur leur marque pour se démarquer et attirer un public de talents plus large que d'habitude. Vizzy invite les candidats à créer un profil professionnel engageant qui met en valeur leurs motivations, leur personnalité, leurs compétences et leurs attitudes à travers une interface intuitive et agréable. Les employeurs disposent alors d’informations plus approfondies qui éclairent mieux les décisions d’embauche et éclairent des pans plus larges de l’entreprise. Vizzy's transforme les informations sur les candidats en informations sur les consommateurs, apportant de la valeur aux personnes embauchées et non embauchées, informant ainsi le marketing, les produits et au-delà. Avantages clés À un niveau stratégique, Vizzy aide les entreprises à se démarquer sur un marché actif et compétitif où il est primordial d'attirer les meilleurs talents en début de carrière. Sur le plan fonctionnel, Vizzy permet aux entreprises d'exploiter un vivier de talents plus large, d'atténuer les préjugés inconscients et d'améliorer l'attrait de leur marque employeur en offrant une expérience de candidature moderne, inclusive et conviviale pour les candidats. Nos clients ont observé une amélioration de la qualité des candidats (recrutant souvent plus que prévu, ce qui conduit à des taux de rétention plus élevés et à une main-d'œuvre qui correspond aux valeurs de leur entreprise. Au-delà de cela, ils gagnent en notoriété en tant qu'employeur qui utilise une technologie qui trouve un écho auprès de la prochaine génération de talents, leur parler car ils souhaitent être à un moment crucial de leur parcours professionnel.