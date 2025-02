Logiciel de conception d'annonces graphiques - Applications les plus populaires - Slovaquie

Rocketium

Rocketium est une plateforme CreativeOps agile qui aide les entreprises à commercialiser leurs communications plus rapidement et à moindre coût. Grâce à la force combinée d'une production créative basée sur l'IA, d'opérations créatives transparentes et de puissantes analyses créatives, Rocketium aide les entreprises à faire plus avec leurs équipes, processus et outils existants. Rocketium est financé par des investisseurs de renom tels que 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures et Emergent Ventures. Rocketium rationalise les CreativeOps d'entreprise avec : 1. Production créative basée sur l’IA : Produisez des créations sur mesure à grande échelle et adaptez-les automatiquement à différentes tailles pour divers canaux. Créez instantanément des variantes à des fins de personnalisation et d'expérimentation grâce à une simple importation dans une feuille de calcul. Générez une copie contextuelle pour les expériences avec le rédacteur AI. Optimisez les formats et les tailles conformément aux directives de la plate-forme et publiez directement avec des intégrations transparentes. 2. Opérations transparentes hors conception : Accélérez la mise en service grâce à des opérations transparentes hors conception. Ayez une vue d’ensemble de tous les projets du Centre d’action. Générez des briefs créatifs, comprenez la bande passante de l'équipe et attribuez des projets créatifs sur un tableau Kanban. Centralisez, organisez et optimisez les ressources pour la production sur la médiathèque. Éliminez les multiples allers-retours avec des commentaires directement sur la conception. Assurez la conformité de la marque sans effort grâce à des contrôles automatisés de conformité de la marque. 3. Analyse créative puissante : Centralisez les données de performances de toutes les plateformes publicitaires en un seul endroit. Obtenez des informations au niveau créatif pour identifier l’impact des décisions créatives sur les performances. Visualisez des informations avec des widgets riches et partagez le tableau de bord ou les rapports générés personnalisés avec les parties prenantes pour une actualisation inspirée des données. Allouez des budgets de campagne aux créations gagnantes grâce à des informations sur les concurrents et le secteur et à des informations sur les performances des campagnes passées. Offrez aux concepteurs des recommandations de conception fondées sur des informations pertinentes pour produire des créations efficaces. Rejoignez les plus grandes marques mondiales comme Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche et bien d'autres pour dynamiser la croissance de votre entreprise avec CreativeOps agile. Plusieurs sociétés Fortune 500 et Global 2000 exploitent Rocketium pour rationaliser leurs CreativeOps. En 2023, Rocketium a intégré la puissance de l’IA générative à sa plateforme pour aider les entreprises à atteindre le prochain niveau de croissance.