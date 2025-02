Logiciel de conception d'annonces graphiques - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Creatopy

creatopy.com

Creatopy est une plate-forme d'automatisation créative basée sur l'IA qui aide les entreprises et les agences à créer, personnaliser, mettre à l'échelle et diffuser facilement des publicités efficaces. Il rationalise le processus de production et de diffusion des publicités, aidant ainsi les concepteurs et les spécialistes du marketing à maximiser l'efficacité et à obtenir des résultats percutants dans leurs campagnes publicitaires. Voici ce que vous pouvez faire avec Creatopy : - Concevez des publicités qui éliminent le bruit. Créez des publicités attrayantes et lancez des campagnes efficaces. Ajoutez du mouvement à vos conceptions en créant sans effort des publicités vidéo et animées HTML5. Utilisez des actions ou des widgets en un clic pour créer des publicités interactives et riches en médias qui touchent votre public cible. - Automatisez les flux de travail pour des performances optimales. Créez de grands volumes de créations publicitaires grâce à l'automatisation. Générez des variations à l'aide de flux de données ou créez des flux de travail personnalisés avec des zaps via des actions et des déclencheurs. Laissez l’automatisation gérer les tâches de conception répétitives en arrière-plan. - Générez instantanément plusieurs tailles et variantes d'annonces. Répondez à la demande croissante d'annonces supplémentaires. Vous pouvez désormais créer et modifier des ensembles de publicités en même temps, travailler sur des orientations de mise en page spécifiques et créer des variantes de publicités à une vitesse incroyable. - Diffusez votre campagne en un rien de temps Accélérez les lancements de campagnes avec Creatopy. Exportez des créations publicitaires dans plusieurs formats ou générez des tags publicitaires, et regardez votre campagne être diffusée sur votre réseau publicitaire en quelques clics seulement. - Ciblez des audiences avec des créations personnalisées. Diffusez des publicités qui trouvent toujours un écho auprès de votre audience. Personnalisez la messagerie, l'emplacement et la langue à l'aide de règles et de variables dynamiques pour une expérience publicitaire personnalisée qui apporte les résultats souhaités. - Boostez les performances de votre campagne avec des publicités optimisées. Optimisez les performances de vos créations publicitaires au plus haut niveau. Utilisez des outils de test et d'analyse de campagne, prenez des décisions éclairées et ajustez vos annonces en temps réel pour une efficacité accrue. Choisissez le forfait qui correspond à vos besoins! Utilisez l’essai gratuit pour essayer les plans. Aucune carte de crédit n'est requise.