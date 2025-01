Logiciel de conception d'annonces graphiques - Applications les plus populaires - Porto Rico

Snapied

snapied.com

Snapied est un outil de conception graphique en ligne simple mais puissant qui aide les professionnels et les non-concepteurs à créer facilement et rapidement des designs étonnants. Q : À quoi sert Snapied ? R : Créer des designs peut être très difficile. Surtout pour les entreprises qui n’ont ni le temps ni l’argent nécessaires pour investir dans des designers professionnels. Vous avez besoin d’un design professionnel pour vous démarquer. Snapied vous aide à y parvenir en proposant une plate-forme de conception graphique gratuite, simple à utiliser et permettant même aux non-concepteurs de créer facilement et rapidement des designs époustouflants. Q : Qu'est-ce que Snapied et en quoi est-il différent des autres plateformes de conception ? R : Snapied est une plate-forme de conception graphique GRATUITE qui aide les professionnels et les non-concepteurs à créer facilement et rapidement des designs étonnants. Essayez maintenant : https://www.Snapied.com Voici quelques-uns des avantages : Facile à utiliser : Snapied est une plateforme de conception graphique en ligne facile à utiliser qui vous permet de créer et de gérer gratuitement votre matériel marketing de qualité professionnelle. Vaste collection de citations dans presque toutes les catégories. Supprimer l'arrière-plan : un clic pour supprimer l'arrière-plan de l'image. Plusieurs pages et calques. Créez plusieurs espaces de travail et invitez votre équipe à travailler en collaboration. Palette de couleurs : essayez différentes combinaisons de couleurs avant de finaliser votre conception. Image de marque et préréglages : enregistrez les polices, les couleurs, le logo et la position du logo de votre marque pour une apparence unifiée sur tous les designs. Snapied ne vous limite pas sur le nombre de marques que vous créez. Polices : Snapied vous permet de sélectionner une police dans une liste de polices courantes et vous permet également de télécharger vos fichiers de polices. Redimensionner la conception : redimensionnez l'image à une taille spécifique. Divisez les images en grilles plus petites. Éléments favoris : vous pouvez marquer un modèle, une image, une illustration, une citation, etc. comme favori pour une utilisation ultérieure. Des millions d'icônes, d'illustrations et d'éléments. Éditeur de conception intégrable : Oui, l'éditeur de conception de Snapied est intégrable. Vous possédez un site internet et vous souhaitez pouvoir concevoir des graphismes. Vous avez besoin d’un éditeur de conception graphique en marque blanche, afin qu’il puisse être intégré à votre site Web ou à votre plateforme. Snapied est fait pour vous ! Options de téléchargement : Snapied propose désormais les formats d'importation suivants : JPG PNG SVG Webp PDF (pages simples et multiples) Images transparentes et l'échelle de qualité va de 1x à 5x. Snapied télécharge les images en 300 dpi par défaut.