Logiciel d'orientation numérique - Applications les plus populaires

Freespace

afreespace.com

Freespace, une société détenue et enregistrée au Royaume-Uni, est à la pointe des solutions technologiques et de conception d'espaces de travail depuis 2015. Nous sommes fiers d'être le seul fournisseur de systèmes d'exploitation intégrés pour lieux de travail capables de fournir des solutions grâce à des développements internes. Notre propriété intellectuelle matérielle exclusive, nos capteurs conçus en interne et nos solutions logicielles développées en interne, notamment une application pour les employés et un portail d'analyse, nous distinguent de la concurrence. Nous servons plus de 40 clients mondiaux, gérant plus de 185 000 espaces de travail. Avantages clés : • Bonne taille, bonne conception : Réduisez les dépenses immobilières et optimisez la configuration de l'espace. • Automatisations intelligentes des bâtiments : réduisez les émissions de carbone et les coûts opérationnels. • Expériences exceptionnelles pour les employés : améliorez la collaboration, la productivité et le bien-être des employés. Notre système d'exploitation intégré sur le lieu de travail (IWOS) est une solution Freespace entièrement détenue et autonome, fonctionnant au sein d'un écosystème conforme à la norme ISO 27001. Il s'agit d'un système modulaire, nous permettant soit de proposer des solutions de bâtiment entièrement intelligentes, soit d'introduire des éléments individuels tels que des capteurs de présence pour fournir des informations sur l'utilisation de l'espace. Caractéristiques : - • Analyses et informations en temps réel sur le lieu de travail • Capteurs surveillant l'occupation, le nombre de personnes et la qualité de l'air • Application pour les employés pour la réservation d'espace et la connexion entre collègues • Affichage numérique interactif • Outils et intégrations de gestion dynamique de l'espace • Solutions de gestion de l'énergie et des risques