Logiciel d'orientation numérique - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud est une plateforme technologique de vente au détail complète conçue pour prendre en charge les chaînes de magasins et les marques. La plateforme fournit une suite d'applications de base et d'extension pour aider les entreprises à automatiser et à rationaliser divers aspects de leurs opérations. Les principales applications proposées par Kabob incluent : * Écrans - Une solution de gestion d'affichage numérique pour un contrôle centralisé et une synchronisation de contenu sur plusieurs écrans et appareils. * BGM (Background Music) - Gestion audio en magasin, permettant le contrôle à distance et les mises à jour de la musique de fond et des messages promotionnels. * Gestion du personnel - Outils de formation, de planification et de gestion du personnel du magasin. En plus des applications principales, Kabob propose une gamme d'applications d'extension pour prendre en charge le marketing, les opérations et d'autres fonctions commerciales, telles que : * Marketing numérique – Outils de gestion de contenu, de marketing omnicanal et d'enquêtes en ligne. * Opérations d'automatisation - Solutions pour la mise en file d'attente des commandes, la gestion des réservations et des tables, ainsi que la synchronisation des menus. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) - Systèmes intelligents pour la gestion des appareils à distance, la détection des visages, la surveillance de la distance sociale et le suivi de l'occupation des tables. * Gestion du personnel - Outils de formation, de planification et de gestion du personnel du magasin. Kabob se positionne comme une plate-forme unique pour les marques de chaîne, offrant une suite complète de solutions basées sur le cloud pour rationaliser et automatiser divers aspects des opérations de vente au détail. La plate-forme prétend fournir une prise en charge multiplateforme, une évolutivité et une intégration facile avec des systèmes tiers. La société a une présence mondiale, avec des succursales directes en Chine continentale, à Taiwan, à Singapour et au Japon, ainsi que des partenaires revendeurs au Canada et en Australie. Kabob sert un large éventail d'industries, notamment des chaînes de restauration rapide, des restaurants de sushis sur tapis roulant, des marques maison scandinaves et même un café VR aux États-Unis. Kabob Retail Cloud semble être une plate-forme technologique de vente au détail robuste et polyvalente visant à aider les chaînes d'entreprises à optimiser leurs opérations, à améliorer l'expérience client et à accroître leur efficacité grâce à l'utilisation de l'IA, de l'IoT et de solutions basées sur le cloud.