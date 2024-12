Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'orientation numérique - Applications les plus populaires - Gabon

Un logiciel d'orientation numérique permet aux entreprises de créer des cartes et des visites numériques pour leurs clients. Ce logiciel s'adresse principalement à deux groupes : les entreprises qui ont besoin d'afficher leurs mises en page, comme celles du secteur du tourisme, et les clients qui utilisent les cartes pour naviguer. Les cartes créées avec ce logiciel sont accessibles via une application mobile, une borne tactile interactive ou une application Web. Les aéroports, les campus universitaires, les centres commerciaux, les hôpitaux, les centres de congrès, les sites historiques et les musées utilisent fréquemment des logiciels d'orientation numérique, car ces emplacements sont souvent vastes et difficiles à naviguer sans assistance. En incorporant des cartes interactives, les utilisateurs peuvent facilement trouver leur emplacement actuel et les destinations souhaitées, améliorant ainsi la satisfaction et la fluidité du trafic dans les locaux. Les entreprises utilisant un logiciel d'orientation numérique peuvent personnaliser leurs cartes ou visites en ajoutant du texte, des images, de la vidéo et de l'audio pour répondre à leurs besoins spécifiques. Le logiciel prend également en charge plusieurs langues pour s'adapter à un public diversifié. De plus, certaines solutions d'orientation numérique incluent des fonctionnalités d'analyse qui permettent aux entreprises de suivre les données démographiques et le comportement des visiteurs lorsqu'ils se déplacent dans le complexe.