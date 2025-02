Logiciel de jumeau numérique - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Braincube

braincube.com

Braincube est une suite de plateforme IIoT intelligente avec des applications professionnelles et expertes conçues pour l'industrie. La plateforme et les applications prêtes à l'emploi de Braincube permettent aux fabricants de tirer une valeur instantanée et à long terme des flux de données et des analyses Big Data. Son logiciel d'exploitation offre une visibilité immédiate sur les conditions en direct via Edge et fournit un hub d'applications d'analyse via Cloud pour mieux optimiser les performances. Combinez Edge et Cloud pour obtenir les meilleurs résultats de votre plateforme IIoT : ajustez-vous aux recommandations en temps réel et améliorez les performances futures. Choisissez parmi une boutique d'applications robuste pour vous aider à atteindre vos objectifs spécifiques au contexte, que vous recherchiez une amélioration continue et une productivité plus élevée, une réduction des coûts via l'apprentissage automatique, des stratégies de surveillance des actifs et de maintenance prédictive, ou une visualisation avec des graphiques, des tableaux et des tableaux de bord. Braincube offre un guichet unique pour prendre le contrôle de vos données et transformer vos opérations.