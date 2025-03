SPCE

spce.com

SP_CE propose des salles numériques où vous pouvez inviter des personnes en toute sécurité, partager du contenu et collaborer. Tout en obtenant des informations exploitables sur le parcours de vos acheteurs. Nos clients ont généralement trois choses en commun : 1. Des cycles de vente longs. 2. Des contacts multiples pour conclure une affaire, de nombreuses parties prenantes tant en interne que du côté des acheteurs qui doivent s'aligner. 3. Beaucoup de contenu à partager dans le processus de vente. SP_CE est normalement utilisé pour le marketing, les ventes et la réussite des clients par les entreprises B2B. Avec la plateforme, vous pouvez : – Créer des SALLES NUMÉRIQUES entre votre organisation et d'autres – PARTAGER DU CONTENU en toute sécurité et collaborer avec toutes les parties prenantes tout en restant conforme – Obtenez des INSIGHTS ACTIONABLES pour suivre et prendre des décisions basées sur les données Dans SP_CE, vous gérez l'ensemble du parcours d'achat en B2B. . Créez des espaces dédiés pour vos produits ou clients et suivez le processus depuis le premier point de contact jusqu'à la signature de l'accord et au-delà. Profitez de fonctionnalités telles que : - Salle d'exposition de produits qui montre la force de votre offre - Des éléments de base simples par glisser-déposer pour créer facilement de belles salles d'exposition à grande échelle - Tableau de bord et notifications d'engagement client - Tâches partagées entre vous et le client - Documents partagés à partir de fiches produits et de contrats - Réunion vidéo interactive avec des agendas intelligents - Une chronologie intelligente - Réunions enregistrées, transcrites et analysées par l'IA - Messagerie vidéo - Modèles de processus de vente qui permettent à vos commerciaux de travailler en un rien de temps - Sécurité et confidentialité de haut niveau - CRM, Zoom et Teams intégration - Gestion des niveaux d'accès - Espaces publics, enregistrés ou privés