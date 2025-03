Plateformes de protection contre les risques numériques (DRP) - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

SolarWinds

Le pack Help Desk Essentials est la combinaison de SolarWinds® Web Help Desk et de la prise en charge à distance Dameware. Ils s'intègrent pour vous faire gagner du temps en automatisant et en simplifiant les tâches de support à distance et informatiques. Caractéristiques clés: * Gestion centralisée de billetterie et d'incident * Gestion des actifs informatiques (ITAM) avec découverte automatisée et inventaire centralisé * Base de connaissances intégrée pour le libre-service * TI Changement de gestion et de workflows d'approbation personnalisables * Reporting, alertes SLA et enquêtes clients * Systèmes à télécommande Windows®, Mac OS® X et Linux® * Outils intégrés pour la surveillance du système, la visualisation du journal des événements et les diagnostics réseau sans lancer une session à distance complète * Accès à distance pour prendre en charge les utilisateurs finaux à l'extérieur du pare-feu