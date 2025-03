Plateformes de protection contre les risques numériques (DRP) - Applications les plus populaires - Ouganda

SolarWinds

Le pack Help Desk Essentials est la combinaison de SolarWinds® Web Help Desk et de la prise en charge à distance Dameware. Ils s'intègrent pour vous faire gagner du temps en automatisant et en simplifiant les tâches de support à distance et informatiques. Caractéristiques clés: • Gestion centralisée de billetterie et d'incident • Gestion des actifs informatiques (ITAM) avec découverte automatisée et inventaire centralisé • Base de connaissances intégrée pour le libre-service • TICT CHANGE GESTION ET COMMANDES DE TRAVAILLE COMPOBLABLE, Mac OS® X et SLA Alertes SLA et Systèmes de télécommande intégrés pour la surveillance du système d'événements, Affichage des journaux d'événements, et diagnostic de télécommande sur la télécommande pour le système pour la prise en charge du système, et le diagnostic de télécommande APPORTING POUR POUR LOG D'ÉVITE Les utilisateurs finaux à l'extérieur du pare-feu