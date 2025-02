Plateformes de protection contre les risques numériques (DRP) - Applications les plus populaires - Slovaquie

Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde. Intelligence Cloud de Recorded Future fournit des informations de bout en bout sur les adversaires, l’infrastructure et les cibles. En indexant Internet à travers le Web ouvert, le Web sombre et les sources techniques, Recorded Future offre une visibilité en temps réel sur une surface d'attaque et un paysage de menaces en expansion, permettant aux clients d'agir avec rapidité et confiance pour réduire les risques et faire progresser leur entreprise en toute sécurité. Basée à Boston et comptant des bureaux et des employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 800 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 75 pays pour fournir des renseignements en temps réel, impartiaux et exploitables. Apprenez-en davantage sur recordfuture.com.