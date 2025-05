Outils d'accessibilité numérique - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Les outils d'accessibilité numérique fournissent des solutions ciblées pour des étapes spécifiques du processus d'accessibilité numérique, garantissant que les personnes handicapées peuvent accéder et utiliser efficacement les sites Web et les applications Web. Pour les personnes handicapées, l’accès à Internet nécessite souvent l’aide de technologies supplémentaires, dans lesquelles les outils d’accessibilité numérique jouent un rôle crucial. Ces outils peuvent être des produits autonomes ou des plugins. Certains sont utilisés par les équipes de développement et de conception pour surveiller les sites Web et effectuer des audits pour des mesures d'accessibilité mesurables. D'autres, comme les lecteurs d'écran et les lecteurs de texte, sont conçus pour les utilisateurs finaux, les aidant à modifier ou à améliorer leur expérience sur le site Web en temps réel. Cette catégorie englobe les outils qui offrent des fonctionnalités d'accessibilité spécifiques, par opposition aux fonctionnalités complètes des plateformes d'accessibilité numérique. Pour être éligible à l'inclusion dans la catégorie Outils d'accessibilité numérique, un produit doit : Être un produit ou un plugin autonome qui fournit des outils traitant des étapes spécifiques du processus d'accessibilité numérique, telles que les tests d'accessibilité, la correction automatisée des erreurs et l'amélioration de l'expérience utilisateur pour les visiteurs handicapés.