Plateformes d'accessibilité numérique - Applications les plus populaires

Les plateformes d'accessibilité numérique remplissent plusieurs fonctions nécessaires pour garantir que les interfaces numériques (par exemple, sites Web, applications, logiciels) sont conformes aux réglementations en matière d'accessibilité numérique. Ces plateformes agissent comme un guichet unique pour les besoins d’accessibilité numérique, garantissant que les personnes handicapées peuvent accéder et utiliser correctement les sites Web et autres applications numériques. Principalement utilisées par les équipes de développement, ces plateformes permettent de garantir que les interfaces qu'elles créent sont à la fois accessibles et conformes. Certaines entreprises emploient des experts en accessibilité numérique qui surveillent la conformité et les progrès réalisés en utilisant ces plateformes. Souvent, les plateformes d’accessibilité numérique sont divisées en différents modules qui abordent des parties spécifiques du processus d’accessibilité, depuis les tests et la correction des erreurs jusqu’à la surveillance continue de la conformité. Les modules peuvent inclure des outils permettant aux équipes de développement de détecter les erreurs d'accessibilité lors du codage, des outils permettant d'effectuer des tests d'accessibilité étape par étape et des outils de surveillance pour garantir la conformité des sites Web au fil du temps. Bien que les plateformes d'accessibilité numérique fournissent des fonctionnalités essentielles pour maintenir des interfaces numériques conformes à l'accessibilité, elles peuvent également s'intégrer à d'autres outils autonomes pour des fonctionnalités améliorées. Pour être éligible à l’inclusion dans la catégorie Plateformes d’accessibilité numérique, un produit doit : * Analyser et identifier les problèmes d'accessibilité en fonction des directives pour l'accessibilité du contenu Web (WCAG) * Résoudre automatiquement les problèmes courants * Générer des rapports pour résoudre des problèmes plus complexes * Proposer un tableau de bord ou d'autres méthodes pour surveiller les changements et les progrès en matière d'accessibilité