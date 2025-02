Logiciel de création de diagrammes - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Miro

miro.com

Miro est un espace de travail visuel pour l'innovation qui permet à des équipes distribuées de toute taille de rêver, de concevoir et de construire l'avenir ensemble. Grâce à la magie de l'Intelligent Canvas de Miro, la visualisation de concepts, d'idées et de solutions en équipe peut se produire n'importe où – aucun marqueur effaçable à sec n'est nécessaire. Synchronisez, fluidifiez et ressentez la connexion du travail côte à côte avec votre équipe, même dans des environnements de travail distants, distribués ou hybrides. Les clients de Miro adorent utiliser Miro pour : * Organiser des réunions en ligne et des ateliers d'équipe * Réfléchissez à de nouvelles idées et conceptions sur un tableau illimité * Modifier, annoter et annoter des documents et des PDF * Prenez des notes numériques avec un Apple Pencil (et réduisez votre consommation de papier !) * Collectez facilement des ressources, des photos, des documents, des liens et des références * Planifier et gérer les flux de travail agiles et les rituels Scrum * Créer des parcours utilisateur, cartographier les processus et développer des personas * Enseigner et animer des cours interactifs dans un espace collaboratif * Créer un tableau de vision d'idées et d'inspiration Miro vous permet de créer à tout moment et en tout lieu. Avec plus de 200 modèles prédéfinis, une interface glisser-déposer et une limite de collaborateurs illimitée, travailler sur un tableau Miro est rapide et amusant.