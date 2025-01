Logiciel de création de diagrammes - Applications les plus populaires - La Réunion

Qlerify

qlerify.com

Qlerify est un outil d'accélération basé sur l'IA qui aide les organisations à transformer leurs flux de travail en code, jusqu'à 100 fois plus rapidement. Qlerify permet aux utilisateurs non techniques de créer rapidement des spécifications techniques dans un format que les développeurs adorent et qu'ils peuvent utiliser instantanément pour créer plus rapidement de meilleurs logiciels. Qlerify combine un espace de travail de co-création avec la génération automatique par IA des exigences système, des modèles de processus, des modèles de données, de la conception de l'architecture logicielle et du code source – tous les artefacts nécessaires aux développeurs, ce qui permet d'économiser des tonnes de temps et d'argent. L'outil Qlerify est entièrement gratuit et peut être utilisé dans une mesure limitée pour les petites équipes. Quelques fonctionnalités de Qlerify : 1. Interface de co-édition ultra-rapide et conviviale qui permet à de nombreuses parties prenantes de co-créer des modèles de processus/parcours utilisateur, des modèles de données et de rassembler simultanément les exigences du système à la vitesse de la pensée. 2. La génération de contenu par l'IA augmente accélère encore plus, guide les utilisateurs et démarre les ateliers 3. La génération par l'IA de code passe-partout permet de gagner un temps de développement précieux 4. Types de données configurables nécessaires aux développeurs, tels que les user stories, les croquis d'interface utilisateur, les règles métier, les KPI, les modèles de données, etc. 5. Prise en charge de puissants des frameworks agiles pour relancer le développement, tels que Scrum, User Story Mapping, Event Storming, Agile Data Modelling, Domain Driven Design et Simplified BPM. 5. Prise en charge de la collaboration à distance, par ex. partagez du contenu avec des utilisateurs invités, annulez/rétablissez des modifications ou une restauration/une restauration illimitée entre les versions, clonez du contenu, ajoutez des commentaires et des likes ou priorisez collectivement à l'aide de la priorité MoSCoW ou du mappage de user story, etc. Essayez gratuitement sur https://www.qlerify. com.