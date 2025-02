Plateformes DevOps - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

ActiveState

Créez automatiquement des environnements d'exécution Python, Perl et Tcl pour Windows, Linux et Mac, ou téléchargez l'une de nos distributions ActivePython, ActivePerl ou ActiveTcl prédéfinies populaires. ActiveState crée des outils innovants pour les développeurs depuis plus de 20 ans, notamment nos distributions de langages open source populaires pour Perl, Python et Tcl, notre IDE Komodo primé et, plus récemment, notre puissante version bêta, la plateforme ActiveState. Créez des environnements d'exécution pour Python, Perl et Tcl... en quelques minutes ! Avec la plateforme ActiveState, vous pouvez créer automatiquement votre langage avec des centaines de packages tiers populaires et approuvés, afin de pouvoir coder immédiatement. Besoin d'ajouter des dépendances ? Créez-les automatiquement à partir des sources (y compris les bibliothèques C liées), résolvez les conflits et emballez-les pour Windows, Mac ou Linux. Avec la plateforme ActiveState, les développeurs peuvent : Éliminer les problèmes de « fonctionne sur ma machine » – créer et déployer un environnement d'exécution cohérent et reproductible sur tous les systèmes de développement, de test et de production. Évitez « l’enfer des dépendances » : les dépendances sont automatiquement résolues pour vous, lorsque cela est possible. Automatisez le packaging – une expertise minimale en matière de langage/système d’exploitation est requise. Automatisez la configuration : installez votre environnement d'exécution dans un environnement virtuel avec une seule commande à l'aide de l'interface de ligne de commande (l'outil d'état). Automatisez vos workflows de développement avec State Tool (la CLI pour la plateforme ActiveState). Utilisez-le pour : Configurer automatiquement les environnements d'exécution pour n'importe quel environnement, simplifiant ainsi l'approche du fichier README. Partagez des secrets (c'est-à-dire des clés API, des informations d'identification utilisateur) de manière simple mais sécurisée. Créez des scripts multiplateformes. Comment ça marche ? Considérez-le comme une fonction « Language-As-A-Service » basée sur SaaS. Utilisez notre plateforme pour créer un environnement d'exécution personnalisé pour votre prochain projet, comprenant uniquement le langage et les packages dont votre projet a besoin. Choisissez un langage (Python, Perl ou Tcl). Sélectionnez votre système d'exploitation (Linux ou Windows, plus Mac pour Python). Ajoutez les packages requis par votre projet. ActiveState extrait régulièrement des packages du référentiel open source standard de chaque langage (CPAN, PyPI, etc.) pour garantir que votre langage et vos composants open source sont à jour, peuvent être compilés à partir des sources, puis vérifiés pour fonctionner ensemble dans une distribution qui est packagé pour la plupart des principaux systèmes d'exploitation. Les outils utilisés par ActiveState pour créer nos distributions de langage open source sont désormais disponibles gratuitement pour que tout développeur puisse les essayer. Si vous êtes un développeur créant des versions Python, Perl et Tcl, ActiveState Platform peut effectuer une grande partie du travail à votre place. Il peut créer votre build avec uniquement le langage et les packages dont vous avez besoin pour exécuter votre projet – à partir des sources ! La plateforme ActiveState donne aux développeurs la liberté d'innover avec des langages open source, tout en offrant aux entreprises la visibilité et le contrôle centralisés dont elles ont besoin pour atténuer les risques. Les développeurs consacrent souvent trop de temps au travail de faible valeur consistant à gérer les dépendances et à configurer Python ou d’autres environnements d’exécution de langage avant même de pouvoir se lancer dans le codage. La plateforme ActiveState gère la plomberie sous-jacente en résolvant automatiquement les dépendances et en compilant des environnements d'exécution personnalisés prêts à l'emploi, afin que les développeurs puissent se concentrer sur la productivité. De même, les entreprises souhaitent adopter des langages open source pour permettre la rapidité, l'innovation et les économies de coûts. Mais ils doivent également atténuer le risque de failles de sécurité, d’utilisation incontrôlée de propriété intellectuelle tierce et de licences et de provenance floues. La plateforme ActiveState s'appuie sur des packages pré-vérifiés et reconnus, afin que les équipes de sécurité et de conformité puissent évaluer les risques en amont et réduire les coûts de remédiation. De plus, ils peuvent facilement consulter une nomenclature qui présente le contenu et l'historique de chaque environnement d'exécution de langue. Autres points forts : Support prioritaire : les leaders des services financiers, de l'aérospatiale et de la défense, de la technologie et d'autres secteurs HSBC, Altair et Microsoft utilisent la plateforme ActiveState pour accélérer le développement d'applications et garantir la conformité aux politiques de licences open source. Runtimes prédéfinis : résolvez des cas d'utilisation courants avec des runtimes spécialement conçus tels que Python pour l'apprentissage automatique, la migration Python 2 vers 3 et le développement Web, qui incluent les packages les plus populaires. Bêta gratuite pour les développeurs ! Besoin de créer un environnement d'exécution à partir des sources ? La plateforme ActiveState vous donne accès à un environnement de build préconfiguré