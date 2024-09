Plateformes DevOps - Applications les plus populaires - Antigua-et-Barbuda Les plus populaires Récemment ajouté

Les plateformes DevOps dotent les équipes des outils et des capacités d'automatisation nécessaires pour gérer efficacement la livraison continue. La livraison continue est une méthodologie de développement axée sur la création, le test et la publication de logiciels de manière rapide et agile. Ces plates-formes prennent en charge l'intégration continue (CI) et le déploiement continu (CD), automatisant diverses tâches de développement pour établir un pipeline de livraison robuste. En utilisant les plateformes DevOps, les équipes peuvent garantir que leurs processus de livraison continue sont clairement définis, entièrement automatisés et facilement gérables dans un cadre unifié, favorisant ainsi un environnement DevOps agile et efficace. Ces plates-formes englobent souvent les fonctionnalités complètes des logiciels d'orchestration des versions d'applications et d'automatisation de la construction, facilitant la gestion, l'automatisation et l'exécution natives des processus CI/CD.