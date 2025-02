Logiciel de publication assistée par ordinateur - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Venngage

venngage.com

Venngage est une plateforme de conception d'informations qui fournit une gamme de modèles spécifiques au b2b, pour faciliter la communication d'informations complexes au sein et à l'extérieur de votre organisation, facilement et sans concepteur. Le produit de Venngage fournit du matériel visuel attrayant à ajouter à votre programme d'apprentissage et de développement, qui à son tour aide à tenir votre organisation au courant des décisions et des processus importants. Le produit de Venngage aide à transformer les informations sur les données pour créer du contenu visuel/des documents de recherche attrayants et puissants afin d'établir un leadership éclairé dans l'espace b2b. Venngage fournit également des modèles de communication externes utiles pour vous aider à partager l'histoire de votre entreprise avec des clients et acheteurs potentiels. Si vous proposez une solution complexe et avez besoin d’un moyen plus simple de communiquer la proposition de valeur de votre entreprise, les modèles d’infographie de Venngage garantiront qu’ils comprennent vos offres. Venngage est un endroit idéal pour créer et organiser des ressources visuelles importantes pour votre organisation, telles que des rapports, une structure et des informations organisationnelles, des guides et supports d'intégration, des documents de recherche et des livres blancs, etc. Vous pouvez vous différencier des autres entreprises en utilisant une narration basée sur les données pour inciter votre organisation et vos clients à comprendre des informations hautement techniques dans un format visuel. Rejoignez plus de 500 équipes et organisations qui utilisent Venngage chaque jour pour rationaliser leurs communications et impliquer leurs équipes et leur public. Transformez le message et le contenu de votre marque d'un jargon hautement technique et déroutant en des graphiques informatifs visuellement attrayants et convaincants. Gardez vos équipes distribuées connectées et alignées avec de meilleures communications d'entreprise. Découvrez pourquoi des entreprises comme Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife considèrent Venngage comme un outil crucial pour maintenir leur organisation productive, alignée et engagée.