Logiciel de réservation de bureau - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Archie

archieapp.co

Archie alimente des milliers de bureaux modernes et des espaces de travail partagés dans le monde entier, offrant une solution intégrée qui comprend la réservation de salle de réunion et de bureau, la gestion des visiteurs, l'analyse des espaces de travail et les logiciels de coworking. Une interface utilisateur moderne, des fonctionnalités d'administration puissantes et une expérience utilisateur inégalée distinguent Archie des autres solutions. Les PME et les entreprises adorent les fonctionnalités étendues d'Archie, qui incluent les plans d'étage visuels, les journaux des visiteurs, l'enregistrement et le suivi de départ, la planification des salles de réunion, l'affectation de sièges, la gestion multi-localisation, les automatisations intelligentes, les notifications en temps réel, une application mobile d'étiquette blanche, SSO et SCIM, une API ouverte, et bien plus encore. Archie s'intègre également nativement aux outils de productivité (Slack, Teams, Google Calendar, etc.), les systèmes d'accès physique (Kisi, Brivo, Salto, et plus), les fournisseurs de paiement, les logiciels comptables (QuickBooks et Xero), les réseaux WiFi (Cisco, Ubiquiti, Aruba et plus), et de nombreuses autres solutions. Que vous recherchiez une réservation de chambre et de bureau pour alimenter votre bureau hybride, la gestion des visiteurs pour l'efficacité et la conformité, ou le bon logiciel pour développer votre entreprise de coworking, Archie est la solution pour vous.