Le consensus conduit le monde à une nouvelle ère d'automatisation de démonstration. Sa plate-forme obtient à vos acheteurs ce dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Il multiplie ensuite l'impact de votre équipe de revenus avec des informations uniques sur ces acheteurs. En conséquence, vous verrez des temps de clôture plus rapides, des offres plus importantes et des taux de clôture plus élevés. L'achat de logiciels d'entreprise est lent, frustrant et cassé. Sa plate-forme brevetée d'automatisation de démonstration le résout. Il combine le meilleur de la vidéo, de l'interaction des produits et de l'automatisation de la découverte pour offrir une expérience inégalée pour les acheteurs et les clients. De la suite C à l'utilisateur final, ses démos se déplacent viralement, s'adaptant à chaque spectateur, révélant des parties prenantes cachées et répondant aux questions clés. Ils nourrissent ensuite des données puissantes sur l'intention et ont besoin de retour à votre équipe à chaque clic, en multipliant leur impact. Le consensus est une plate-forme d'expérience de produit qui aide les équipes de mise sur le marché à automatiser les démos, à réduire les démos gaspillées de 50% à 5% et à réduire les temps d'attente de démonstration de 14 jours à la demande - réduisant les cycles de vente jusqu'à 68%. Fait confiance par des sociétés comme Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce et SAP, le consensus est classé n ° 1 dans le logiciel de prévente G2 et reconnu comme un excellent endroit pour travailler en 2025. Avec plus de 50% des démos considérées le même jour qu'ils sont partagés et 13% après les heures, le consensus entraîne un engagement rapide tout en découvrant de nouvelles parties prenantes et leurs priorités grâce au partage intra-viral. Le résultat? Des revenus plus rapides, moins de démos non qualifiées et de meilleures idées.