Logiciel d'automatisation de démonstration - Applications les plus populaires - Slovaquie

CloudShare, la société cloud d'accélération commerciale, est la solution la plus simple pour la réussite des ventes et des clients. Il est conçu pour aider les éditeurs de logiciels à proposer des démonstrations, des PoC et des formations complexes, en reproduisant des expériences du monde réel sans compromettre les délais de commercialisation. CloudShare permet aux organisations de se concentrer sur l'accélération de leur croissance en automatisant la configuration des environnements à grande échelle. Il offre une visibilité et un contrôle sur l’utilisation. Il fournit des ressources puissantes qui améliorent l'efficacité, en prenant en charge chaque étape du processus pour de meilleurs résultats, plus rapidement. CloudShare fonctionne avec n'importe quelle infrastructure - sur site ou au-dessus d'un cloud public - et s'intègre aux principaux outils de vente et LMS, ce qui facilite son déploiement. Qu’est-ce qui fait sourire les clients CloudShare ? 1. Installation rapide : créez des expériences logicielles interactives en un éclair. Créez ou clonez des environnements en quelques minutes, et non en heures, pour imiter des expériences du monde réel pour les démonstrations, les POC et les formations. 2. Assistance pratique : gardez un œil en temps réel sur les progrès des étudiants et des prospects pour leur accorder l'attention dont ils ont besoin pour réussir grâce à des capacités par-dessus l'épaule. 3. Collaboration avancée : améliorez la collaboration et la communication grâce aux intégrations Slack, au chat, aux webhooks, à la vidéoconférence dans l'application et à des outils plus attrayants pour vous connecter, vous et vos utilisateurs. 4. Contrôle des coûts : finies les explosions budgétaires ! Maximisez l’allocation des ressources grâce à l’automatisation permettant de suspendre ou de supprimer les environnements lorsqu’ils ne sont pas utilisés, garantissant ainsi une utilisation efficace et des économies de coûts. 5. Reporting et analyses : optimisez les performances de vos environnements de vente et de formation et augmentez le retour sur investissement grâce à des informations approfondies sur les analyses. L'API REST CloudShare vous permettra d'envoyer des données personnalisées à vos outils BI préférés. CloudShare bénéficie de la confiance de plus de 500 entreprises clientes dans plus de 100 pays, notamment Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet et HP.