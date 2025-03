FaceMRI

facemri.com

FaceMRI est un groupe de recherche sur les logiciels de reconnaissance faciale basé aux États-Unis. FaceMRI est le moteur de recherche de reconnaissance faciale le plus avancé pour Mac et PC. FaceMRI dispose d'une suite de logiciels de reconnaissance faciale qui peuvent classer les visages selon le sexe (homme, femme, non binaire), la tranche d'âge, l'âge et la race. Créez des graphiques de présence et des analyses. Les visages peuvent être extraits via + importation d'images + importation de vidéos + recherche sur le Web (FB, LinkedIn, Instagram) + dossiers d'importation + webcam et caméras IP + IOT et caméras de sécurité. + Clés USB et Périphériques Externes FaceMRI utilise la puissance de la reconnaissance faciale pour débloquer des analyses à partir d'images et de vidéos. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur leur Mac ou PC et importer des images et des vidéos. Il extraira les visages et les personnes des vidéos et des images, les utilisateurs pourront ajouter des visages aux clients et créer des rapports personnalisés. De plus, les membres du personnel peuvent créer des graphiques démographiques basés sur l'âge, le sexe et la race à partir de vidéos et voir qui sont vos clients. FaceMRI dispose également d'une technologie de recherche de personnes, permettant aux utilisateurs de créer des rapports personnalisés. Les employés peuvent suivre la participation aux appels Zoom, qui était présent à l'appel de l'entreprise et qui manquait. Les membres du personnel peuvent se connecter à des caméras Web, des caméras de sécurité et des caméras IoT pour suivre qui entre dans votre entreprise. FaceMRI crée des rapports personnels à partir de flux vidéo afin que les utilisateurs puissent surveiller qui entre dans votre entreprise.