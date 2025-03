Fournisseurs d'hébergement dédiés - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

L'hébergement dédié, également appelé serveur dédié, est une forme d'hébergement Web dans laquelle le fournisseur propose un ou plusieurs serveurs exclusivement dédiés à un seul client. Contrairement à l'hébergement partagé ou à l'hébergement sur serveur privé virtuel (VPS), l'hébergement dédié garantit que toutes les ressources du serveur sont uniquement allouées au client. Cet arrangement accorde au client un contrôle complet sur le serveur, y compris la sélection du matériel, le choix du système d'exploitation, les préférences de la base de données, etc. Ce type d'hébergement est particulièrement adapté aux organisations ou aux sites Web qui connaissent des volumes de trafic élevés. Avec des ressources dédiées, la latence est minimisée et les performances globales du site Web peuvent être considérablement améliorées. Cependant, l'hébergement dédié a tendance à être plus coûteux que les services d'hébergement partagé ou VPS. Cette dépense plus élevée est due au fait que le client assume l'entière responsabilité des coûts d'exploitation du serveur, y compris les mises à jour logicielles, la maintenance du matériel et autres dépenses connexes.