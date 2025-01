Applications de rencontres - Applications les plus populaires - Polynésie française

Grindr

grindr.com

Grindr est une application de réseautage social et de rencontres en ligne géolocalisée pour les personnes gays, bi, trans et queer. Lors de son lancement en mars 2009, elle a été l'une des premières applications géosociales destinées aux hommes homosexuels et est depuis devenue l'application mobile gay la plus grande et la plus populaire au monde. Il est disponible sur les appareils iOS et Android en versions gratuite et premium (cette dernière appelée Grindr XTRA et Grindr Unlimited). L'application permet aux membres de créer un profil personnel et d'utiliser leur position GPS pour les placer sur une cascade, où ils peuvent parcourir d'autres profils triés par distance et être vus par les membres proches et lointains en fonction des paramètres de filtre de chacun. La sélection d'une photo de profil dans la vue en grille affichera le profil complet et les photos de ce membre, ainsi que la possibilité de discuter, d'envoyer un « tap », d'envoyer des photos, un appel vidéo et de partager sa position précise.