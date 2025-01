Logiciel de sécurité de base de données - Applications les plus populaires - Hongrie

Satori

Satori est une plateforme de sécurité des données qui permet aux équipes de données de permettre à leurs utilisateurs d'exploiter rapidement leurs données tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité. Cela aide à son tour les entreprises à gagner avec les données et à se préparer plus rapidement à l’IA. Satori découvre en permanence les données sensibles dans vos bases de données, lacs et entrepôts, suit l'utilisation des données et applique des politiques de sécurité de manière dynamique. Le DSP complet de Satori gère les politiques d'accès, d'autorisations, de sécurité et de conformité, le tout à partir d'une seule console. Satori découvre en permanence les données sensibles dans les magasins de données et suit de manière dynamique l'utilisation des données tout en appliquant les politiques de sécurité pertinentes. Satori permet aux équipes chargées des données de faire évoluer une utilisation efficace des données dans toute l'organisation tout en répondant à toutes les exigences de sécurité et de conformité des données.