Outils de visualisation de données - Applications les plus populaires - Polynésie française

Datadeck

datadeck.com

Datadeck est une plateforme de visualisation de données qui vous permet de voir toutes vos données sur une seule plateforme. Créez de superbes tableaux de bord à partir de sources de données telles que les publicités Facebook, MySQL, Excel et Google Analytics pour consolider et analyser vos données en un seul endroit. Gagnez du temps, améliorez la sécurité du partage de fichiers et impliquez toute votre équipe dans la gestion des données. Datadeck synchronise tout le monde avec de superbes tableaux de bord, rendant votre entreprise plus heureuse et plus productive. L'utilisation de Datadeck permet aux équipes de collaborer sur l'analyse des données, de créer des rapports professionnels et, finalement, de gagner du temps en regroupant toutes vos sources de données au même endroit. Centralisez vos données pour créer des rapports et des tableaux de bord puissants et suivre vos mesures importantes. Sécurité : Toutes vos données et fichiers sont sécurisés avec Datadeck. Vous pouvez sélectionner qui peut accéder à quoi, accorder différentes autorisations d'accès à votre équipe et bien plus encore. Vous pouvez descendre jusqu'en bas pour sélectionner les adresses IP pouvant accéder à votre tableau de bord. Collaboration : permettez à n'importe qui dans votre entreprise de se rapprocher des données et permettez-lui d'utiliser ces données au profit de l'entreprise. Faites travailler votre équipe ensemble et évitez d'envoyer des fichiers et d'autres fichiers par e-mail ou par message instantané. Facile à utiliser : Datadeck ne nécessite aucune connaissance préalable en analyse de données ni aucune expérience des plateformes de business intelligence. Aucun manuel n'est requis, vous pouvez commencer à l'utiliser en quelques minutes et apprendre d'autres astuces au fur et à mesure que vous utilisez la plateforme. Faites simplement glisser et déposez le champ pour obtenir de superbes représentations visuelles de vos données. Configuration rapide : ajoutez facilement des sources de données et commencez à travailler avec elles en moins d'une minute. Rapports professionnels : les tableaux de bord de Datadeck font également office de rapports professionnels, quelle que soit la période sur laquelle vous pourriez avoir besoin d'agir - horaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel - vous les créez et les partagez avec toute personne à qui vous souhaitez donner accès. Gain de temps : centralisez vos données en un seul endroit et passez moins de temps à vous connecter et à vous déconnecter des applications, à basculer entre les applications et à envoyer des fichiers à vos collègues et clients. Passez plus de temps avec ce qui compte avec un outil bien conçu et ergonomique comme Datadeck.