Logiciel de virtualisation des données - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Data Virtuality propose deux produits pour résoudre de manière flexible les problèmes d'intégration et de gestion des données d'une manière sur mesure qui convient le mieux aux équipes de données dans le monde en évolution rapide des données. Data Virtuality Platform - Virtualisation des données pour des architectures de données flexibles En combinant de manière unique la virtualisation des données et la réplication des données, Data Virtuality Platform offre aux équipes de données la flexibilité de toujours choisir la bonne méthode pour les exigences spécifiques. Il s'agit d'un catalyseur pour Data Fabric et Data Mesh en fournissant les capacités en libre-service et les fonctionnalités de gouvernance des données indispensables à ces frameworks. Des entreprises du monde entier, telles que BSH, PGGM, PartnerRe ou Crédit Agricole, utilisent la Data Virtuality Platform pour construire des architectures de données modernes qui répondent aux besoins métiers d'aujourd'hui et de demain. Pipes - Réplication de données simple et fiable Avec Pipes, n'importe qui peut créer des pipelines de données à partir de plus de 200 sources disponibles vers un entrepôt de données en quelques clics seulement. Entièrement automatisé et sans aucun codage. De nombreuses entreprises du secteur du commerce électronique et du marché, ainsi que des agences de marketing, choisissent Pipes pour disposer toujours de données récentes à tout moment. Avec Pipes Professional, les équipes de données peuvent en outre créer leurs pipelines de données personnalisés avec SQL et utiliser les dépendances de tâches ainsi que les types de réplication avancés. Mentions légales : https://datavirtuality.com/imprint/ Avis de confidentialité : https://datavirtuality.com/privacy-notice/