Logiciel de virtualisation des données - Applications les plus populaires - Slovaquie

Flowtrail AI

flowtrail.ai

L'interface conversationnelle basée sur l'IA de Flowtrail AI simplifie votre parcours d'analyse de données. Rationalisez votre parcours d'analyse de données sans effort et éliminez la complexité de l'analyse traditionnelle. Aucune expertise en analyse ou SQL requise. Générez instantanément des rapports et des tableaux de bord pour obtenir des informations précieuses en quelques minutes. Pourquoi Flowtrail IA : Dans le monde technologiquement avancé d'aujourd'hui, il existe de nombreuses plates-formes d'analyse disponibles, et nombre d'entre elles peuvent faire appel à des experts en analyse. En revanche, Flowtrail AI vous permet de poser n'importe quelle question sur vos données et de recevoir une réponse instantanément, vous n'avez donc pas besoin de connaître les requêtes SQL, les schémas de base de données ou les analyses pour l'utiliser. Caractéristiques: 1. Discutez avec vos données : Flowtrail AI génère automatiquement des rapports en parlant à votre base de données. Aucune expertise SQL n'est requise. Notre système basé sur l'IA comprend votre intention et génère les requêtes nécessaires pour récupérer les informations dont vous avez besoin. 2. Création avancée d'ensembles de données : traduisez de manière transparente des descriptions en langage simple en requêtes SQL. Notre moteur d'IA interprète vos instructions, construit des requêtes SQL et récupère les données pertinentes des bases de données connectées, rendant l'extraction des données plus rapide et plus accessible. Utiliser des paramètres dynamiques pour créer des ensembles de données personnalisables qui répondent aux entrées de l'utilisateur 3. Rapports personnalisables : adaptez vos rapports à vos besoins précis. Personnalisez la visualisation, le formatage et le regroupement des données pour créer des rapports perspicaces et visuellement attrayants qui transmettent efficacement vos données. Intégrez des paramètres dynamiques pour activer un filtrage interactif et des vues de rapports personnalisées. 4. Tableaux de bord personnalisables : créez des tableaux de bord dynamiques sans effort grâce à notre interface intuitive par glisser-déposer. Organisez et redimensionnez les éléments visuels pour créer des tableaux de bord qui fournissent un aperçu complet de vos données, permettant des informations et une prise de décision rapides. 5. Publiez et intégrez : partagez vos rapports et tableaux de bord en toute sécurité avec les parties prenantes grâce à la publication protégée par mot de passe. Cela garantit que seules les personnes autorisées peuvent consulter et interagir avec vos rapports. Vous pouvez également intégrer vos rapports et tableaux de bord dans des plateformes ou sites Web externes. Améliorez l’accessibilité et la portée en intégrant vos visualisations là où cela est nécessaire. 6. Connectez-vous aux bases de données préférées : connectez-vous sans effort à vos bases de données préférées, telles que MySQL, PostgreSQL et MSSQL. D'autres options seront bientôt disponibles. Rationalisez votre flux de travail en accédant aux données de vos sources préférées directement dans Flowtrail AI, éliminant ainsi le besoin d'extraction et d'importation manuelles de données.