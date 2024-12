Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de virtualisation des données - Applications les plus populaires - Mexique

Les logiciels de virtualisation des données sont utilisés par les équipes pour faciliter les processus agiles de stockage, de récupération et d'intégration des données grâce à l'utilisation de couches de données virtuelles. Pour être admissible à l'inclusion dans la catégorie Virtualisation des données, un produit doit : -Données abstraites via une couche virtualisée. -Intégrer des données provenant de sources disparates. -Faciliter la récupération et la manipulation des données.