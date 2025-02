Akkio

Akkio est une plateforme de données d'IA conçue principalement pour les agences et leurs clients, visant à faciliter la prise de décision basée sur les données en temps réel. Sa gamme de fonctions est large, y compris, mais sans s'y limiter, la préparation et le nettoyage des données, la réalisation de prédictions et d'estimations et l'évaluation des performances. Akkio est notamment fier de sa convivialité, de son évolutivité et de son prix abordable. Cette plate-forme offre des fonctionnalités telles que Chat Explore et Chat Data Prep pour la gestion interactive des données et des rapports génératifs pour des informations complètes. Il permet aux agences de créer des tableaux de bord clients pour identifier les domaines de dépenses publicitaires gaspillées, les annonces les plus performantes, et bien plus encore. La plateforme peut faire apparaître des modèles dans les données historiques pour prédire les résultats futurs et générer des informations clés pour améliorer l'expérience client et les performances des campagnes. Étant donné que le moteur d'IA prédictive d'Akkio est conçu pour découvrir des joyaux de données cachés, les utilisateurs peuvent non seulement anticiper les résultats futurs, mais également utiliser ces informations prédictives pour planifier et agir en conséquence. Sa fonction d'accès et de préparation facilite l'intégration de toutes les sources de données, la modification des données selon les besoins et la mise à jour automatique des données. Enfin, l'accent mis par Akkio sur la mise en œuvre de l'IA sans code indique son engagement à rendre l'IA accessible et fluide pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence.