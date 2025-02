Plateformes de science des données et d'apprentissage automatique - Applications les plus populaires - Suriname

DataCanvas

datacanvas.com

Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) a été fondée en 2013, en se concentrant sur le développement et la construction continus d'une plate-forme automatique de science des données, en se concentrant sur la fourniture d'un ensemble complet de plates-formes de développement pour les scientifiques des données et les praticiens de l'IA, et en fournissant des services de support complets. pour une modernisation et une transformation intelligentes du gouvernement et des entreprises. DataCanvas est une société chinoise recherchée et développée de manière indépendante. S'appuyant sur la principale plateforme de science des données nationale et étrangère, DataCanvas a fourni une construction de capacités d'IA agile et en temps réel à des clients des secteurs du gouvernement, de la finance, de l'aviation, de la fabrication, des transports, de l'éducation, de l'immobilier, d'Internet et d'autres secteurs. Grâce à la plate-forme DataCanvas, il peut fournir une analyse automatique de l'apprentissage automatique et des capacités de calcul en temps réel et aider les analystes commerciaux et les scientifiques des données à coopérer rapidement au développement et à réaliser la création, la gestion et la prise en charge automatiques des modèles. Créer une plus grande valeur pour les activités des clients sur des technologies et des solutions de pointe telles que l'innovation technologique et l'intelligence artificielle. La société dispose d'excellents scientifiques des données et d'une équipe de R&D de produits et possède une expérience pratique de pointe dans l'industrie en matière d'apprentissage automatique profond, de modélisation de données, d'analyse de mégadonnées et d'autres domaines. En 2020, avec le projet open source DeepTables original, DataCanvas a remporté la première place mondiale au concours Kaggle parmi plus de 1 100 équipes comprenant des sociétés de commerce électronique et des sociétés de moteurs de recherche bien connues. Basée à Pékin et tournée vers l'ensemble du pays, elle possède des succursales à Shanghai, Shandong et Shenzhen.