Plateformes de science des données et d'apprentissage automatique - Applications les plus populaires - Philippines

JADBio

jadbio.com

JADBio permet aux analystes de données de santé et aux professionnels des sciences de la vie d'utiliser facilement et à moindre coût la science des données pour découvrir des connaissances tout en réduisant le temps et les efforts en combinant une plate-forme d'apprentissage automatique robuste de bout en bout avec une multitude de fonctionnalités, allant des fonctionnalités intelligentes sélection à la réutilisation de modèles prédictifs. La plateforme spécialement conçue pour les soins de santé de JADBio fournit des outils d'IA et des capacités d'automatisation de pointe, permettant aux professionnels des sciences de la vie de créer et de déployer des modèles prédictifs précis et explicables avec rapidité et facilité, même s'ils n'ont aucune expertise en science des données. La plateforme prend en charge le prétraitement et l'imputation des valeurs manquantes ; il sélectionne les fonctionnalités et la modélisation, ajuste les hyper-paramètres et teste efficacement des milliers de configurations algorithmiques pour identifier les meilleures pour produire le modèle ML final. La plateforme estime ses performances prédictives et produit une multitude de visualisations et de rapports. Les clients ont la possibilité de sélectionner plusieurs sous-ensembles de fonctionnalités sélectionnés qui conduisent à des modèles également prédictifs, de créer leurs propres modèles personnalisés avancés à l'aide de la vaste bibliothèque de contenu de JADBio, ou de retirer des modèles disponibles sur étagère et de les personnaliser comme les leurs. Tous les modèles produits peuvent être téléchargés sous forme exécutable, appliqués à un ensemble de validation externe ou exécutés manuellement en introduisant la valeur observée des caractéristiques sélectionnées. La bibliothèque de JADBio contient des milliers d'algorithmes et de modèles prédéfinis capables de prédire les problèmes de santé courants, mais également de nouvelles fonctionnalités telles que la découverte causale ou la prédiction de la survie et d'autres résultats dans le temps jusqu'à l'événement. Les éléments prédéfinis et les capacités AutoML de JADBio offrent une option low-code aux scientifiques des données de santé, aux bioinformaticiens et aux organisations sans expertise interne en science des données pour analyser leurs données de santé facilement et à moindre coût. Parallèlement, l'API JADBio REST permet aux utilisateurs avancés d'exploiter les capacités de JADBio dans leurs propres applications ou d'automatiser leurs flux de travail et processus. En fournissant une plate-forme de bout en bout spécialement conçue pour les scientifiques de la vie, soutenue par la recherche et le développement dans les plus grands centres de recherche d'Europe, nous permettons à nos clients d'utiliser leurs données biomédicales en constante augmentation et de les mettre en production en quelques minutes.