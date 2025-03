Logiciel de masquage des données - Applications les plus populaires

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp est la plateforme de collaboration de données pour les entreprises les plus innovantes au monde. Leader en matière de confidentialité des consommateurs, d'éthique des données et d'identité fondamentale, LiveRamp établit la nouvelle norme pour créer une vue client connectée avec une clarté et un contexte inégalés tout en protégeant la confiance de la marque et des consommateurs. LiveRamp offre la flexibilité nécessaire pour collaborer partout où se trouvent les données afin de prendre en charge divers cas d'utilisation de collaboration de données : au sein des organisations, entre marques et à travers son réseau mondial. Des centaines d'innovateurs mondiaux - des marques grand public emblématiques et géants de la technologie aux banques, détaillants et leaders du secteur de la santé - s'appuient sur LiveRamp pour créer une valeur durable de marque et d'entreprise en renforçant l'engagement et la fidélité des clients, en activant de nouveaux partenariats et en maximisant la valeur des produits propriétaires. données tout en restant à l’avant-garde de l’évolution des exigences en matière de conformité et de confidentialité. LiveRamp est basé à San Francisco, en Californie, et possède des bureaux dans le monde entier.