Nymiz

nymiz.com

Remplacez les informations sensibles par des données synthétiques, une tokenisation ou des astérisques à l'aide de Nymiz. Cela élimine la possibilité de compromettre la confidentialité des données tout en préservant la convivialité et le contexte des données, ce qui les rend adaptées au partage de données et aux applications d'apprentissage automatique. La plateforme propose divers flux de travail, à la fois réversibles et irréversibles, notamment l'anonymisation et la pseudonymisation. Il propose également des méthodes de substitution telles que la tokenisation et le remplacement de données synthétiques pour anonymiser ou expurger les données, adaptées au cas d'utilisation spécifique et aux objectifs finaux de votre organisation. Anonymisation des données basée sur l'IA pour la gestion des connaissances : -> Nymiz détecte les données sensibles dans les fichiers non structurés (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) ainsi que dans les données structurées (bases de données), et les anonymise ou les pseudonyme de manière réversible ou irréversible. -> En reconnaissant des données spécifiques au contexte telles que les noms, les numéros de téléphone et les numéros de sécurité sociale, Nymiz obtient des résultats supérieurs par rapport aux outils dépourvus de capacités d'intelligence artificielle. -> Il fournit une couche de sécurité supplémentaire au niveau des données. Les informations anonymisées ou pseudonymisées n’ont aucune valeur pratique si elles sont volées suite à une faille de sécurité ou révélées par des erreurs humaines. -> Nymiz peut lire des données dans 102 langues en plus de l'anglais et de l'espagnol. -> Nymiz permet de se conformer aux exigences réglementaires en matière de confidentialité et de protection des données pour divers cadres : RGPD, CCPA, LOGPD, etc. Son équipe est spécialisée dans la conception de solutions d'anonymisation des données sur mesure pour répondre aux exigences uniques de votre organisation. -> Solution basée sur le cloud (SaaS) -> Intégration API -> Solution sur site -> Services de conseil et de gestion informatique