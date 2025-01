Logiciel de masquage des données - Applications les plus populaires - Polynésie française

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security (VGS) lui permet de fonctionner sur des données sensibles sans le coût ni la responsabilité liés à la sécurisation des données. VGS l'aide également à obtenir les certifications PCI, SOC2 et autres certifications de conformité. VGS est un dépositaire de données sensibles qui fournit une sécurité clé en main sans aucune modification des produits ou systèmes existants. Il accélère la mise sur le marché et simplifie l’utilisation des données sensibles tout en éliminant le risque de violation. Après tout, les pirates ne peuvent pas voler ce qui n’existe pas. VGS est le leader mondial de la tokenisation des paiements. Les organisations Fortune 500, notamment les commerçants, les fintechs et les banques, lui font confiance pour stocker et enrichir les données de paiement sensibles sur les cartes, les comptes bancaires et les portefeuilles numériques. Avec plus de 4 milliards de jetons gérés dans le monde, VGS propose une suite de solutions avec une plate-forme de gestion de cartes composable, un coffre-fort conforme à la norme PCI et des services réseau à valeur ajoutée tels que des jetons réseau, un programme de mise à jour de compte et des attributs de carte. Ses solutions augmentent les revenus grâce à des taux d'autorisation plus élevés, une réduction de la fraude et une efficacité opérationnelle tout en s'intégrant de manière transparente aux piles technologiques existantes. Il stocke 70 % de toutes les cartes américaines et résout les problèmes critiques d'acceptation des paiements, notamment la gestion multi-PSP, l'orchestration, la conformité PCI et la protection des informations personnelles. VGS permet à ses clients de s'approprier, de contrôler et d'obtenir des informations sur les données de paiement, améliorant ainsi la croissance et l'expérience utilisateur dans tous les secteurs.