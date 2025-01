Logiciel de prévention des pertes de données (DLP) - Applications les plus populaires - Pakistan

BetterCloud

BetterCloud est la plateforme de gestion SaaS leader du marché, permettant aux équipes informatiques d'éliminer jusqu'à 78 % du travail de gestion SaaS. BetterCloud automatise les changements d'intégration, de départ et de mi-cycle de vie, l'accès et les droits aux applications SaaS, ainsi que les politiques de sécurité dans un environnement multi-SaaS. En rationalisant et en automatisant les tâches critiques telles que les processus du cycle de vie des utilisateurs et les opérations quotidiennes, les milliers de clients de BetterCloud bénéficient d'une plus grande efficacité opérationnelle et d'une plus grande productivité des employés. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le mouvement des opérations SaaS, BetterCloud sert désormais la plus grande communauté mondiale d'experts SaaSOps. En tant qu'hôte d'Altitude, l'événement SaaSOps leader du secteur, et éditeur du rapport annuel State of SaaSOps, l'étude de marché définitive de la catégorie, BetterCloud est reconnu par les clients (G2) et les principaux cabinets d'analystes (Gartner et Forrester) comme le leader du marché du SaaS. Gestion des opérations. Pour les équipes informatiques qui gèrent des environnements multi-SaaS, BetterCloud automatise les modifications d'intégration, de désintégration et à mi-cycle de vie, l'accès et les droits aux applications SaaS, ainsi que les politiques de sécurité. Contrairement aux solutions de gestion des identités et des accès qui nécessitent une intervention manuelle et des scripts personnalisés, ou aux solutions IT Service Desk qui génèrent des tickets à traiter manuellement, l'automatisation granulaire et puissante de BetterCloud et les flux de travail personnalisables illimités complètent l'automatisation de votre IAM et de votre service d'assistance pour améliorer l'efficacité informatique en réduisant à 78% du travail de gestion SaaS. Si votre équipe informatique crée des scripts ou gère manuellement l'accès aux applications, fichiers, dossiers et groupes pour toute personne rejoignant, quittant ou déménageant au sein de votre organisation, vous consacrez des talents et des ressources que vous ne pouvez pas épargner à des problèmes que BetterCloud peut automatiser. Basée à New York, avec un bureau de produits et d'ingénierie à Atlanta, en Géorgie, ainsi que des pôles d'innovation et des talents à distance à travers les États-Unis, BetterCloud est soutenu, entre autres, par certains des meilleurs investisseurs technologiques, notamment Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital et Accel.