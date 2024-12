Logiciel de prévention des pertes de données (DLP) - Applications les plus populaires - Maurice

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Le logiciel de prévention des pertes de données (DLP), également appelé logiciel de prévention des fuites de données, est conçu pour protéger et gérer les informations commerciales sensibles. Un aspect fondamental des solutions DLP est le contrôle de la distribution, qui empêche les utilisateurs d'envoyer des données confidentielles en dehors des réseaux de l'entreprise. Les équipes de sécurité et les administrateurs réseau établissent des règles qui déterminent qui peut accéder, modifier et partager des informations sensibles. Les outils DLP gèrent la protection des données à la fois au niveau du réseau et sur les points de terminaison individuels, maintenant ainsi une application cohérente des politiques dans toute l'organisation. Ces outils sont cruciaux pour protéger les données et prévenir les fuites internes.