Avala

avala.ai

Avala fournit des données AI plus précisément étiquetées plus rapidement, avec un minimum d'installation et de temps de formation. La plate-forme ouverte complète d'Avala s'adresse à l'ensemble du flux de travail AI OPS, combinant la conservation et la gestion des ensembles de données, l'expertise de classe mondiale pour l'étiquetage des données et les commentaires humains, et la formation, la vérification et le déploiement des modèles. * Organiser, étiqueter et déployer vos ensembles de données et modèles 10x plus rapidement. * Modèles d'audit avec facilité, avec une visualisation et une gestion des données intuitives * Dragage et déposer un générateur de projet d'annotation avec matériel de formation intégré Avala fournit un étiquetage de données éthique et équitable sans sacrifier la qualité ou la sécurité. Pionnier d'une approche radicalement différente du déploiement d'IA éthique, révolutionnant la façon dont les gens peuvent contribuer, développer et bénéficier de l'IA avec un marché collaboratif d'ensembles de données, d'étiqueteurs et de modèles dans un écosystème de produits et services qui relèvent directement des défis de l'alignement de l'IA. Avala propose une approche unique de l'étiquetage du «pipeline de fabrication»: * Divise les tâches d'étiquetage en pièces plus petites et plus simples, permettant aux étiqueteurs de devenir experts dans chaque tâche plus rapidement. * Économise des ingénieurs ML des centaines d'heures d'effort dans le développement du matériel de formation par projet d'étiquetage. * Offre l'étiquetage des données le plus rapide et le plus précis avec un biais algorithmique réduit et une qualité de données améliorée