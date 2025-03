Logiciel d'étiquetage des données - Applications les plus populaires - Ukraine

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI Text Annotation Tool est un outil d'IA qui vise à rendre les solutions de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique (ML) plus accessibles et abordables. Il fournit AI Builder, un moteur d'IA qui permet aux utilisateurs de créer des applications de documents intelligentes. L'outil offre diverses fonctionnalités, notamment la classification des documents, l'étiquetage automatique, l'annotation multilingue, la reconnaissance d'entités nommées (NER) et l'annotation OCR. Il prend également en charge la collaboration en équipe, ce qui peut contribuer à améliorer la qualité des données et l'efficacité du flux de travail. L'outil d'annotation complet d'UBIAI peut gérer différents types de documents, tels que des PDF, des images et du texte. Il est particulièrement apprécié pour ses capacités d'annotation OCR, permettant aux utilisateurs d'extraire des données à partir de documents et d'images numérisés. Cette fonctionnalité peut réduire considérablement les coûts et les obstacles opérationnels associés au déverrouillage des données provenant de telles sources. L'outil offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'étiquetage automatique à l'aide de grands modèles de langage, simplifiant le processus d'étiquetage des données et permettant d'économiser du temps et des efforts. Il offre également la possibilité de former des modèles d'apprentissage profond de pointe sur des ensembles de données annotés, permettant aux utilisateurs d'affiner leurs modèles d'apprentissage automatique et d'accélérer le processus de formation. Les fonctionnalités de collaboration d'UBIAI le rendent adapté aux équipes, permettant une affectation facile des tâches, suivi des progrès et mesure des performances. L'outil prend en charge l'annotation dans plusieurs langues et dans divers formats, y compris les documents manuscrits, numérisés et numériques. UBIAI est conçu pour une utilisation polyvalente dans tous les secteurs, notamment la banque, la finance, la santé, l'assurance, le droit et la technologie. Ses fonctionnalités peuvent aider à rationaliser les processus d'annotation de données et de formation spécifiques aux besoins de chaque secteur, allant de l'analyse sémantique à la détection des fraudes et à la réduction des délais de diagnostic et de traitement. Dans l'ensemble, l'outil d'annotation de texte UBIAI se distingue par ses capacités OCR, ses fonctionnalités de collaboration et sa prise en charge de la formation. modèles d'apprentissage profond, ce qui en fait un outil précieux pour les projets NLP et ML dans un large éventail d'industries.