Logiciel de sécurité centré sur les données - Applications les plus populaires - Pakistan

Egnyte est la plateforme multicloud sécurisée pour la sécurité et la gouvernance du contenu qui permet aux organisations de mieux protéger et collaborer sur leur contenu le plus précieux. Créée en 2008, Egnyte a démocratisé la sécurité du contenu cloud pour plus de 17 000 organisations, aidant ses clients à améliorer la sécurité des données, à maintenir la conformité, à prévenir et détecter les menaces de ransomware et à augmenter la productivité des employés sur n'importe quelle application, n'importe quel cloud, n'importe où. La solution simple et clé en main d'Egnyte permet aux responsables informatiques de gérer et de contrôler facilement un spectre complet de risques liés au contenu – de la suppression accidentelle de données à l'exfiltration de données, en passant par la conformité réglementaire, la gestion appropriée du cycle de vie, la confidentialité et bien plus encore – tout en offrant aux utilisateurs professionnels la les outils dont ils ont besoin pour travailler plus rapidement et plus intelligemment, depuis n'importe quel cloud, n'importe quel appareil, n'importe où.