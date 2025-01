Logiciel de notification de violation de données - Applications les plus populaires - Polynésie française

Seers

seersco.com

Seers est le leader de la gestion de la confidentialité et du consentement pour les entreprises dans plus de 100 pays. Seers est une entreprise à croissance rapide et a augmenté sa clientèle de 1040 % en 2020 par rapport à 2019. Elle a développé et lancé 10 solutions numériques basées sur l'IA sur sa plateforme Software as a Service (SAAS) pour résoudre les problèmes de conformité en matière de confidentialité des données des entreprises. Ces solutions permettent aux entreprises de se conformer aux réglementations mondiales en matière de confidentialité des données, notamment GDPR, CCPA, PECR et LGPD, de manière rentable et efficace, et de les protéger contre de lourdes amendes (jusqu'à 18 millions de livres sterling ou 4 % du chiffre d'affaires annuel, selon le montant le plus élevé). par le régulateur, ainsi que la perte de réputation et d’activité. Les solutions sont : - Plateforme de gestion du consentement (Consentement aux cookies) - Gestion des demandes des personnes concernées - Plateforme de gestion des incidents et des violations - Évaluations d'impact sur la confidentialité des données - Politiques de confidentialité et packs de modèles - Formation en ligne du personnel RGPD - RGPD, PECR, audits et évaluations de cybersécurité - Plateforme d'experts en confidentialité Les solutions leaders du marché de Seers, conformes au RGPD et au CCPA, sont les mieux notées et également disponibles sur les principaux marchés, notamment Wordpress, Joomla, Magento, Shopify et PrestaShop.