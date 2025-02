Logiciel de marketing communautaire client à client (C2C) - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Orbiit

Orbiit est une plateforme SaaS de mise en relation basée sur l'IA qui permet des présentations organisées à grande échelle. Les organisations peuvent facilement inviter le public de leur choix à participer à des connexions régulières et personnalisées en tête-à-tête ou avec un groupe de pairs. Orbiit gère toutes les communications, la mise en correspondance, la planification, la collecte de commentaires et les analyses. Des entreprises et des communautés de premier plan (par exemple Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association, etc.) utilisant le rapport Orbiit 87 NPS, des résultats tangibles pour les participants et un fort retour sur investissement sur ces connexions.