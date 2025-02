Fournisseurs de formation sur la réussite client - Applications les plus populaires - Slovaquie

Blind Zebra

Blind Zebra est une société d'élite de coaching en ventes et en réussite client qui se concentre sur la formation complète du parcours client pour vos équipes en contact avec les clients. Toutes les formations Blind Zebra reposent sur une méthodologie Think-Do-Say™ simple mais puissante, qui s'appuie avant tout sur l'énergie que nous apportons avec nous lorsque nous « nous présentons » – avec un client, un prospect ou n'importe qui d'autre. Parce que vos équipes en contact avec les clients partagent la responsabilité de votre parcours client et de vos objectifs de revenus, nous pensons qu'elles doivent également partager un langage commun et une culture d'équipe améliorée. Le coaching Blind Zebra crée une pensée, une action et un langage partagés pour une expérience client plus fluide et de meilleures performances par rapport à vos KPI. Plus de 100 entreprises telles que ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus et Salesforce dépendent de Blind Zebra pour soutenir leurs équipes en contact avec les clients en utilisant notre méthodologie unique Think-Do-Say™. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://blind-zebra.com.