Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'optimisation des revenus clients - Applications les plus populaires

Le logiciel d'optimisation des revenus client (CRO) permet aux organisations commerciales d'augmenter les revenus des comptes critiques en favorisant l'alignement avec d'autres fonctions orientées client, notamment le marketing et le service client, créant ainsi une équipe de revenus étendue. En utilisant des informations provenant de l'ensemble de l'entreprise, le logiciel comprend les besoins des clients et garantit la fourniture de résultats qui répondent à ces besoins à chaque point de contact. Cette approche maximise les revenus du fournisseur par client en cultivant une relation active et significative tout au long du cycle de vie du client.