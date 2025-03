Zomentum

zomentum.com

Accélérez les transactions et augmentez vos revenus avec l'application d'accélération des ventes conçue exclusivement pour les partenaires technologiques. Le Zomentum Grow tout-en-un est conçu pour imiter votre façon de vendre. Avec Grow, vous pouvez automatiser les tâches de vente fastidieuses pour maintenir les opportunités en mouvement. Notre application consolide les activités de vente, maintient la cohérence des équipes commerciales et les aide à établir des relations clients solides. Zomentum grow vous permet de : • Évaluer et déterminer le bon plan d'action et présenter des options aux clients actuels en fonction de leurs besoins commerciaux. Utilisez les évaluations pour effectuer une analyse de risque de routine et identifier les lacunes avant qu’elles ne deviennent un problème pour vos clients. • Découvrez les fournisseurs SaaS new-Age. Trouvez les bons fournisseurs SaaS pour proposer dès le départ les offres groupées de produits appropriées. Équipez vos clients des outils de productivité, de cybersécurité et de continuité des activités dont ils ont besoin. • Concevez des devis et des propositions d'aspect professionnel avec des modèles personnalisables. Vérifiez la disponibilité des produits, comparez les prix, saisissez automatiquement les catégories, les descriptions et d'autres données. Proposez plusieurs options de tarification aux prospects, définissez des offres groupées de produits et effectuez des ventes incitatives dans le cadre d'un devis en permettant aux clients de manipuler les quantités. Signez numériquement des documents, planifiez et collectez des paiements automatiques récurrents/uniques. • Convertissez les opportunités en revenus car vous pouvez visualiser les opportunités passant d'une étape à une autre avec des activités et des tâches automatisées. Vous pouvez également définir plusieurs pipelines pour couvrir des entonnoirs de vente alternatifs tels que la vente incitative et la vente croisée. • Automatisez votre pipeline en enregistrant toutes les conversations et activités qu'un client a avec votre entreprise. Définissez des alertes automatiques lorsque votre client ouvre un e-mail, commente un devis ou signe électroniquement une proposition. • Analysez la santé du pipeline avec des rapports intuitifs et découvrez quels modèles de vente sont les plus efficaces pour votre équipe. Découvrez ensuite comment maximiser la productivité de chaque représentant. • Développez vos sources de revenus avec des modèles automatiques pour concevoir des revues commerciales trimestrielles détaillées mais faciles à comprendre. À propos de Zomentum : Zomentum est la seule plateforme de revenus intelligente conçue pour aider les partenaires à découvrir, vendre et gérer des services. Zomentum réduit la complexité du processus de vente en éliminant de nombreux outils grâce à une plateforme moderne conçue pour maximiser les revenus. Jusqu'à présent, nous avons aidé nos clients à générer près de 500 millions de dollars de revenus de canal.