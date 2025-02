Logiciel d'optimisation des revenus clients - Applications les plus populaires - Suriname

Patch Customer Retention

patchretention.com

Libérez la véritable puissance du marketing de fidélisation avec la première plateforme au monde entièrement automatisée et personnalisable utilisant la segmentation RFM. Avec plus d'une décennie d'expertise, Patch a développé une plateforme de fidélisation de la clientèle haut de gamme qui aide les marques Shopify à augmenter la valeur de la durée de vie de leurs clients et à fidéliser davantage de clients, le tout en un seul endroit. Patch est la première plateforme de rétention au monde avec segmentation RFM (Récence, Fréquence, Monétaire) intégrée. Ce modèle segmente automatiquement les clients en catégories exploitables, notamment les clients fidèles, à risque et même perdus. Il vous permet de créer des parcours client personnalisés et automatisés pour chaque client afin de maximiser l'engagement et les revenus. Patch permet de prendre des décisions basées sur les données sans avoir recours à des data scientists. De plus, notre suite complète d'outils de fidélisation comprend les éléments suivants : Parcours client automatisés : prenez des mesures en fonction des comportements des clients, qu'ils soient fidèles ou à risque. E-mail et SMS : connectez-vous avec votre public via une messagerie personnalisée à l'aide d'envois d'e-mails et de SMS. Widget TextChat : la nouvelle ère des WebChats. Poursuivez en toute transparence les conversations avec vos clients par SMS, sans perdre l'historique des conversations. Fidélité et récompenses : adaptez les récompenses aux besoins et aux objectifs spécifiques de votre marque, et suivez les succès grâce aux analyses intégrées. Messenger : envoyez des SMS à votre équipe de service client pour une communication rationalisée, un engagement accru et davantage d'achats. Demandes d'avis : renforcez votre marque en prouvant votre réputation sur les réseaux sociaux grâce à nos demandes d'avis automatisées. Renonciations : transformez vos renonciations en un canal marketing avec le seul logiciel de renonciation doté d'une automatisation du marketing intégrée. Analyses : obtenez des informations exploitables par segment grâce aux tableaux de bord intuitifs de Patch, vous permettant de comprendre et d'agir rapidement sur les données. Parrainages : transformez vos clients fidèles en ambassadeurs de la marque et touchez-en de nouveaux grâce à des programmes de parrainage.