Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de cartographie du parcours client - Applications les plus populaires

Un logiciel de cartographie du parcours client aide les entreprises à comprendre l'expérience complète d'un client grâce à des visualisations dynamiques. Le processus implique la création d'une carte visuelle qui englobe tous les points de contact tout au long du parcours client, y compris les attentes, les objectifs et les interactions. Cette cartographie s'étend de l'initiation de l'expérience client avec la marque (telle que la découverte initiale) jusqu'aux étapes d'achat et de fidélisation. Il est important de noter que bien que souvent confondus avec les logiciels d'analyse du parcours client, les deux types sont complémentaires mais distincts. Le logiciel d'analyse du parcours client se concentre sur la surveillance, le suivi et l'analyse du comportement des prospects et/ou des clients sur différents canaux au fil du temps, contribuant ainsi à l'élimination des silos de données en consolidant les données précédemment segmentées.