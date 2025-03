ChannelMix

channelmix.com

Avec une plateforme de bout en bout et une suite complète de produits d'analyse, ChannelMix offre aux grandes marques et agences une voie claire pour mesurer et augmenter le retour sur investissement marketing. ChannelMix est un pionnier en matière de mesure marketing d'avenir avec un suivi analytique de première partie et des modèles de données qui fournissent des informations plus précises, plus durables et plus impactantes pour l'entreprise. Avec ChannelMix, vous obtiendrez une visibilité et un contrôle complets des dépenses marketing, des objectifs, du retour sur investissement et bien plus encore, sans avoir besoin d'apprendre à interroger ou à coder. - ChannelMix ne nécessite aucune connaissance en SQL ou en codage — notre équipe gère et répare les connexions de données pour vous. Les clients ont constaté une réduction jusqu'à 90 % du temps nécessaire à la préparation des données pour l'analyse avec ChannelMix. - Toutes les données sont stockées dans un entrepôt de données dédié (Amazon Redshift, Google BigQuery) géré pour vous par l'équipe ChannelMix. Nous soulageons votre équipe du fardeau de la gestion des données. - ChannelMix s'intègre à l'outil de BI ou de visualisation de votre choix : Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin et plus encore. Grâce à nos tableaux de bord de démarrage rapide, vous pouvez disposer d'une solution de reporting opérationnelle en moins de 3 jours. - La plateforme est prise en charge par une équipe 100 % basée aux États-Unis. Les clients bénéficient d'une gestion de compte et d'une assistance en matière de données avec une réponse le jour même.