Plateformes de données clients - Applications les plus populaires - Thaïlande

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO est la première alternative à Google Analytics axée sur la confidentialité. Créée en 2013, Piwik PRO Analytics Suite permet de suivre le comportement des utilisateurs sur le Web, les applications, les produits et l'intranet. La plateforme garantit le respect des lois strictes de l'UE, des États-Unis, de la Chine et de la Russie sur la protection des données, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Loi sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA). Cette excellente plateforme s'accompagne d'un excellent service client. De la mise en œuvre et de l'intégration, en passant par la formation sur les produits, jusqu'au conseil en analyse et aux intégrations personnalisées, Piwik PRO propose une approche personnelle à chaque étape de votre parcours. Piwik PRO Analytics Suite ANALYTIQUE Suivez le comportement des clients sur les sites Web, les applications mobiles, les produits numériques et les zones de post-connexion sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Obtenez vos données sans retard ni problème de traitement, quelle que soit l'étendue des informations que vous souhaitez analyser. Des rapports d'audience, d'acquisition et de comportement faciles à créer permettent à vos données de raconter leur histoire sans aucun outil de visualisation supplémentaire. TAG MANAGER Gérez sans effort les balises, les pixels et les codes JavaScript pour les sites Web, les produits numériques et les zones membres sécurisées sans impliquer votre équipe informatique. Développez vos capacités d'analyse avec une vaste bibliothèque de modèles de balises, de déclencheurs et de conditions. Restez conforme aux lois sur la confidentialité en définissant les balises qui nécessitent un consentement préalable et ajustez votre suivi en fonction des préférences de confidentialité des utilisateurs. PLATEFORME DE DONNÉES CLIENT Visualisez toutes les données de vos clients en un seul endroit et comprenez-les mieux, en tant que groupes et individus. Importez et regroupez des données provenant de CRM, de plateformes de commerce électronique, hors ligne, de formulaires Web, d'applications mobiles et d'autres sources, pour obtenir une vue client unique. Améliorez vos efforts de marketing cross-canal sans compromettre la confidentialité et la sécurité. CONSENT MANAGER Collectez et traitez les consentements et les demandes de données pour respecter les droits à la vie privée des utilisateurs dans le monde entier. Mettez vos outils et sites Web à jour avec le RGPD de l'UE, le CCPA de Californie, la LGPD du Brésil et d'autres lois du monde entier. Découvrez ce que nous pouvons faire pour votre organisation. Visitez : https://piwik.pro/